Ветеринар в центре криминальной интриги: Джастин Лин режиссирует новый проект для Amazon MGM

Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"

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Режиссер "Форсажа 5" и "Воина" Джастин Лин снимет новый загадочный проект для студии Amazon MGM.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0

Подробности сюжета пока держатся в строгой тайне. По сведениям, главным героем фильма будет конный ветеринар, временами предоставляющий медицинскую помощь преступникам, укрывающимся от закона. Его жизнь круто меняется, когда он случайно попадает в зыбкую сферу преступного мира, оказываясь в эпицентре криминальных интриг.

По некоторым утечкам, атмосфера "Рискованной ставки" будет напоминать зрителям криминальный триллер Бена Аффлека "Город воров". Сценарий картины написан Джастином Пясецким, проект которого занял второе место в престижном "Черном списке" лучших неснятых фильмов 2023 года. Продюсерскую команду ленты возглавляют Эндрю Шнайдер и Сал Гатдула из кинокомпании Perfect Storm.