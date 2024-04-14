Трейлер психологического триллера "Не говори никому" с Джеймсом МакЭвоем

Представлен трейлер психологического триллера под названием "Не говори никому", где Джеймс МакЭвой исполняет роль харизматичного психопата.
История разворачивается вокруг Луизы (сыгранной Маккензи Дэвис) и Бена (в роли Скут МакНэри), которые на отдыхе встречаются с привлекательной парой и принимают их приглашение в гости. Изначально встреча проходит в радушной обстановке, однако вскоре хозяева начинают проявлять агрессию, заставляя героев не только нервничать, но и бояться за свою жизнь.
"Не говори никому" является ремейком датского хоррора 2022 года с аналогичным названием. За режиссуру ленты отвечает Джеймс Уоткинс, известный по сериалу "МакМафия".
Мировая премьера запланирована на 9 августа.
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