Трейлер психологического триллера "Не говори никому" с Джеймсом МакЭвоем

Джеймс МакЭвой в роли психопата: трейлер нового триллера "Не говори никому"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Представлен трейлер психологического триллера под названием "Не говори никому", где Джеймс МакЭвой исполняет роль харизматичного психопата.

Фото: flickr.com by Ross is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

История разворачивается вокруг Луизы (сыгранной Маккензи Дэвис) и Бена (в роли Скут МакНэри), которые на отдыхе встречаются с привлекательной парой и принимают их приглашение в гости. Изначально встреча проходит в радушной обстановке, однако вскоре хозяева начинают проявлять агрессию, заставляя героев не только нервничать, но и бояться за свою жизнь.

"Не говори никому" является ремейком датского хоррора 2022 года с аналогичным названием. За режиссуру ленты отвечает Джеймс Уоткинс, известный по сериалу "МакМафия".

Мировая премьера запланирована на 9 августа.