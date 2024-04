Том Хиддлстон обсудил возможное возвращение к роли Локи во время шоу "Джимми Киммел в прямом эфире"

Том Хиддлстон не исключает своё возвращение к роли Локи в киновселенной Marvel

Недавно Том Хиддлстон стал гостем в шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". В ходе беседы ведущий спросил у актёра, есть ли вероятность его возвращения к роли Локи в киновселенной Marvel.

Хиддлстон отметил, что на данный момент не может дать определённого ответа. По его мнению, завершение второго сезона "Локи" приблизилось к своего рода заключительной точке.

"Я не знаю, я действительно не знаю. Могу лишь сказать, что во втором сезоне мы подошли к своего рода финалу повествования — меня это очень радует", — отметил актер.

"Локи" стал одним из наиболее любимых сериалов среди фанатов, в котором рассказывается о дальнейших событиях с легендарным Локи, братом Тора и бывшим союзником Таноса. Шоу получило множество положительных отзывов как от критиков, так и от обычных зрителей.





