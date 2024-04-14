Эмма Стоун в новом фильме от Universal: что известно о проекте и команде

Эмма Стоун примет участие в кинопроекте своего супруга для Universal

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эмма Стоун, двукратная лауреатка премии "Оскар", получила главную роль в новом проекте студии Universal, который пока не имеет официального названия.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Режиссёром фильма будет её супруг, Дэйв МакКери, известный по работе над "Медведем Бригсби".

Детали сюжета и предполагаемая дата выхода фильма пока не разглашаются. Сценарий написали Патрик Канг и Майкл Левин, известные по работе над "Молодым Скала". В числе продюсеров — Шон Леви, известный по серии фильмов "Ночь в музее".

Стоун и МакКери начали встречаться в 2017 году и поженились в 2020. Вместе они воспитывают дочь Луизу Джин. МакКери проработал пять лет сценаристом на шоу "Субботний вечер в прямом эфире" и вместе с Стоун спродюсировал недавнюю инди-комедию "Проблемиста".

В этом году Эмма Стоун также будет представлена в фильме "Виды доброты" режиссёра Йоргоса Лантимоса, который был отобран для участия в конкурсе Каннского кинофестиваля.