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Эмма Стоун в новом фильме от Universal: что известно о проекте и команде

Эмма Стоун примет участие в кинопроекте своего супруга для Universal

1:04
Кино

Актриса Эмма Стоун, двукратная лауреатка премии "Оскар", получила главную роль в новом проекте студии Universal, который пока не имеет официального названия.

Эмма Стоун примет участие в кинопроекте своего супруга для Universal
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Режиссёром фильма будет её супруг, Дэйв МакКери, известный по работе над "Медведем Бригсби".

Детали сюжета и предполагаемая дата выхода фильма пока не разглашаются. Сценарий написали Патрик Канг и Майкл Левин, известные по работе над "Молодым Скала". В числе продюсеров — Шон Леви, известный по серии фильмов "Ночь в музее".

Стоун и МакКери начали встречаться в 2017 году и поженились в 2020. Вместе они воспитывают дочь Луизу Джин. МакКери проработал пять лет сценаристом на шоу "Субботний вечер в прямом эфире" и вместе с Стоун спродюсировал недавнюю инди-комедию "Проблемиста".

В этом году Эмма Стоун также будет представлена в фильме "Виды доброты" режиссёра Йоргоса Лантимоса, который был отобран для участия в конкурсе Каннского кинофестиваля.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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