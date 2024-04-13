Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Шейк и Брэдли Купер посетили родительское собрание дочери по отдельности
Ипотечники в РФ могут лишиться своих квартир
Как вырастить тую из веточек?
Финляндия закроет морские пункты пропуска на границе с Россией
Бывшая жена Гуфа Королева ответила хейтерам на критику воспитания дочери
Кинологи рассказали секреты дрессировки собак
5 причин завести кошку
Участница шоу Бородиной посмеялась над желанием блогерши идти в суд
Тренер по йоге рассказала о пользе парной йоги
Звезда "Папиных дочек" поделилась с подписчиками трогательной историей о сыне Льве

Елизавета Арзамасова рассказала трогательную историю о сыне — в ней есть "Ляля"

1:13
Кино

Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", рассказала трогательную историю о сыне в своём Instagram*-аккануте. 

Елизавета Арзамасова рассказала трогательную историю о сыне — в ней есть "Ляля"
Фото: Instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Елизаветы Арзамасовой is licensed under public domain

Актриса сообщила, что она со Львом приехала к своей матери, и он стал называть её "Лялей". По словам Елизаветы Арзамасовой, так же обращался и отец к супруге. 

"Мы с Лёвушкой приехали в гости к Ляле, то есть к моей маме. Во-первых, мне приятно, что из всех возможных вариантов названий бабушки, он выбрал именно "Лялю", потому что так и мой папа маму называл", — сообщила актриса.

Елизавета Арзамасова добавила, что ей очень нравится, когда сын играет с её детскими игрушками. К тому же, если это действие происходит на кровати актрисы.

А во-вторых, каждый раз, когда я вижу, как мой мальчик валяется на моей кровати в моей детской в родительском доме и играет с моими игрушками — я замираю от волшебности момента! Это реальный космос!", — написала она.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении мужа актрисы — Ильи Авербуха. Он сообщил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Финляндия закроет морские пункты пропуска на границе с Россией
Бывшая жена Гуфа Королева ответила хейтерам на критику воспитания дочери
Кинологи рассказали секреты дрессировки собак
5 причин завести кошку
Участница шоу Бородиной посмеялась над желанием блогерши идти в суд
Тренер по йоге рассказала о пользе парной йоги
Почему котики такие милые: научное объяснение
Кристина Асмус выложила редкое фото с дочерью Анастасией от Гарика Харламова
Почему кошки любят коробки: Загадка, Объяснение и Научные Теории
Могут ли ГИБДД не пустить на частную территорию?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников