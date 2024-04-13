Звезда "Папиных дочек" поделилась с подписчиками трогательной историей о сыне Льве

Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", рассказала трогательную историю о сыне в своём Instagram*-аккануте.
Актриса сообщила, что она со Львом приехала к своей матери, и он стал называть её "Лялей". По словам Елизаветы Арзамасовой, так же обращался и отец к супруге.
"Мы с Лёвушкой приехали в гости к Ляле, то есть к моей маме. Во-первых, мне приятно, что из всех возможных вариантов названий бабушки, он выбрал именно "Лялю", потому что так и мой папа маму называл", — сообщила актриса.
Елизавета Арзамасова добавила, что ей очень нравится, когда сын играет с её детскими игрушками. К тому же, если это действие происходит на кровати актрисы.
А во-вторых, каждый раз, когда я вижу, как мой мальчик валяется на моей кровати в моей детской в родительском доме и играет с моими игрушками — я замираю от волшебности момента! Это реальный космос!", — написала она.
Ранее Pravda.Ru писала о заявлении мужа актрисы — Ильи Авербуха. Он сообщил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность.
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