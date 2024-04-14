TLC: трейлер первого в мире романтического фильма, созданного при помощи ИИ

Международная компания TCL представила трейлер романтического фильма "Следующая остановка — Париж" ("Next Stop Paris").
Особенность этой ленты заключается в том, что она создана с применением искусственного интеллекта. По заявлению компании, это первый в мире фильм о любви, полностью сотворенный нейронными сетями.
Трейлер вызывает смешанные чувства, однако руководство компании остается оптимистичным и уже готовит следующие фильмы с использованием ИИ.
"Я в восторге от этой возможности выделиться за счет оригинальных программ. Для нас контент, созданный искусственным интеллектом — это только начало. Это новый подход, и для компании, специализирующейся на технологиях и оборудовании, имеет смысл начать именно с него", — заявила директор по контенту TCL Крис Регина.
Следует отметить, что создание ленты не обошлось без участия человеческих сценаристов и актеров, которые вносили свой вклад в захват движений и озвучку. Фильм "Next Stop Paris" с участием искусственного интеллекта выйдет на большие экраны летом 2024 года.
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