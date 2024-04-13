Двое народных артистов поборются за роль князя Ярослава Мудрого

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Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого

1:28
Кино

Кинокомпания Никиты Михалкова создаст историческую картину "Королева Анна", пишут "Аргументы и Факты".

Машков и Гармаш будут конкурировать друг с другом за роль князя Ярослава Мудрого
Фото: unsplash.com by Claudio Testa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Съёмочный процесс начнётся уже этим летом, а завершится, предположительно, к концу 2024 года. В 2026-м проект смогут увидеть зрители. 

По сообщению издания, режиссёр Алексей Сидоров уточнил, что "Королева Анна" является историей про молодых людей и любовь. 

Княжну Анну сыграет либо Елизавета Базыкина, либо Валентина Ляпина, а возлюбленного героини (Остомира) — Виктор Хориняк или Илья Маликин. На роль князя Ярослава Мудрого могут взять Сергея Гармаша или Владимира Машкова

"Наш кортёж [княжны Анны] будет сложной задачей. Потому что в нём будет порядка 60 всадников, 90 лошадей и огромное количество повозок — 200 метров один только кортёж. Как мы всё это будем делать пока не очень понятно, но мы разбираемся. Нам нужно показать путешествие в 3000 километров", — рассказал режиссёр про сложности съёмок. 

При этом Алексей Сидоров добавил, что костюмы и декорации будут созданы "с нуля", а съёмки пройдут в нашей стране. 

Действие картины будет происходить в XI столетии, когда правил Ярослав Мудрый. В центре сюжета — его дочь Анна, которая становится королевой Франции. Ей предстоит проделать долгий и опасный путь на родину супруга.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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