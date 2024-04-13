Один из наиболее кассовых фильмов Квентина Дюпье выйдет в России 9 мая

В России 9 мая выйдет фильм о Сальвадоре Дали — один из самых кассовых проектов Квентина Дюпье

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

В России 9 мая выйдет фильм "Даааааали!" Квентина Дюпье, пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-атташе компании-кинопрокатчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проект стал одним из наиболее кассовых в карьере режиссёра.

Квентин Дюпье отметил, что в своей работе он хотел показать художника, как человека, а не только, как деятеля искусства.

"Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. <...> Мне не интересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения, едва ли не больше, чем Дали как художник", — привели слова режиссёра в кинопрокатной компании.

При этом он рассказал, что в его фильме главную роль исполнили сразу несколько актёров: Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Жиль Леллуш и Дидье Фламан. Таким образом режиссёр хотел придать Сальвадору Дали различные черты личности.

"Это часть моего желания порвать с биографическим фильмом. <...> Я позволяю каждому актёру придумать своего Дали, взяв на вооружение свою характерную французскую фразировку", — заявил Квентин Дюпье.

По сюжету журналистка должна взять интервью у Сальвадора Дали. Однако встреча каждый раз переносится. Так известный художник увлекает девушку "в лабиринт бесконечных сюрпризов".