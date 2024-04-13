Один из наиболее кассовых фильмов Квентина Дюпье выйдет в России 9 мая

В России 9 мая выйдет фильм "Даааааали!" Квентина Дюпье, пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-атташе компании-кинопрокатчика.
Проект стал одним из наиболее кассовых в карьере режиссёра.
Квентин Дюпье отметил, что в своей работе он хотел показать художника, как человека, а не только, как деятеля искусства.
"Когда я задумал этот фильм, я быстро понял, что надо снимать фильм не о Дали, а с Дали. <...> Мне не интересно рассказывать историю Дали в традиционном плане, объяснять его творчество или снимать художника за работой. Мне Дали нравится как человек, как гений общения, едва ли не больше, чем Дали как художник", — привели слова режиссёра в кинопрокатной компании.
При этом он рассказал, что в его фильме главную роль исполнили сразу несколько актёров: Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Жиль Леллуш и Дидье Фламан. Таким образом режиссёр хотел придать Сальвадору Дали различные черты личности.
"Это часть моего желания порвать с биографическим фильмом. <...> Я позволяю каждому актёру придумать своего Дали, взяв на вооружение свою характерную французскую фразировку", — заявил Квентин Дюпье.
По сюжету журналистка должна взять интервью у Сальвадора Дали. Однако встреча каждый раз переносится. Так известный художник увлекает девушку "в лабиринт бесконечных сюрпризов".
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