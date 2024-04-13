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Этот известный советский мультсериал запретили в Финляндии

"Ну, погоди!" под запретом: почему в Финляндии не показывают мультсериал

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Кино

Уже ни одно поколение выросло на советском мультсериале "Ну, погоди!". Зрители с большим интересом наблюдают за Волком, который вечно пытается поймать Зайца. Но исход всегда один — он ускользает от своего преследователя.

"Ну, погоди!" под запретом: почему в Финляндии не показывают мультсериал
Фото: web.archive.org by Андрей Субботин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Оказывается, не во всех странах мультсериал разрешён к просмотру. Например, в Финляндии известную картину запретили показывать на телеканалах. Произошло это в 80-х годах прошлого столетия. Но почему?

Дело в том, что государственная комиссия сочла "Ну, погоди!" чересчур жестоким для просмотра юным зрителям. По её мнению, мультсериал мог плохо отразиться на психике детей.

Финны посчитали, что Заяц каждый раз подвергает своего преследователя страданиям. Кроме того, Волк становится жертвой самых разных неприглядных ситуаций.

Кстати, недавно стали известны любимые мультфильмы россиян. Оказалось, что "Ну, погоди!" нравится людям всех возрастов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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