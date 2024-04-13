Стало известно, что мошенник пытался украсть средства у Натальи Абрамовой, но затем передумал

ИА "Регнум" рассказало необычную историю, которая произошла с мультипликатором Натальей Абрамовой. Она принимала активное участие в создании многих советских картин, например "Ёжик в тумане" и "Тайна третьей планеты". Случай подтвердил личный источник агентства.
Недавно Наталье Абрамовой позвонил некий мужчина и представился соседом Сашей. Он сказал, что находится в трудной жизненной ситуации и ему требуется 140 тысяч рублей. Наталья Абрамова ответила, что столько у неё нет, однако есть 20 тысяч пенсии. Саша согласился и на эту сумму.
Тогда к мультипликатору пришёл курьер и забрал средства. После этого Наталья Абрамова поняла, что на самом деле общалась с мошенником. Она обратилась к настоящему соседу, и тот решил прибегнуть к помощи полиции.
Однако случилось чудо — раздался звонок в дверь. На пороге стоял тот самый курьер. Он сказал, что "Саша" попросил вернуть деньги и извиниться.
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