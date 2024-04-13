Стало известно, что мошенник пытался украсть средства у Натальи Абрамовой, но затем передумал

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Странная история: мошенник вернул средства мультипликатору Наталье Абрамовой

1:00
Кино

ИА "Регнум" рассказало необычную историю, которая произошла с мультипликатором Натальей Абрамовой. Она принимала активное участие в создании многих советских картин, например "Ёжик в тумане" и "Тайна третьей планеты". Случай подтвердил личный источник агентства. 

Странная история: мошенник вернул средства мультипликатору Наталье Абрамовой
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Недавно Наталье Абрамовой позвонил некий мужчина и представился соседом Сашей. Он сказал, что находится в трудной жизненной ситуации и ему требуется 140 тысяч рублей. Наталья Абрамова ответила, что столько у неё нет, однако есть 20 тысяч пенсии. Саша согласился и на эту сумму.

Тогда к мультипликатору пришёл курьер и забрал средства. После этого Наталья Абрамова поняла, что на самом деле общалась с мошенником. Она обратилась к настоящему соседу, и тот решил прибегнуть к помощи полиции. 

Однако случилось чудо — раздался звонок в дверь. На пороге стоял тот самый курьер. Он сказал, что "Саша" попросил вернуть деньги и извиниться. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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