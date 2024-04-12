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Самые старые кинотеатры Белгорода закрылись из-за убытков после обстрелов украинских войск

В Белгороде закрылись 2 старейших кинотеатра из-за падения выручки после обстрелов ВСУ

1:19
Кино

Старейшие кинотеатры Белгорода "Победа" и "Радуга" закрылись по причине сильного падения выручки, которое произошло после обстрелов ВСУ 30 декабря 2023 года. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на слова Сергея Пирожкова, владельца предприятия "Центр Кино "Победа".

В Белгороде закрылись 2 старейших кинотеатра из-за падения выручки после обстрелов ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by И.Давыдов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он рассказал, что из-за обстрелов украинских войск значительно упала выручка на зимних каникулах, которая обеспечивает работников минимум следующие 3 месяца.

"Падение выручки по январю у меня составило 88,7% по сравнению с январём 2023 года. В абсолюте это минус 13 миллионов [рублей]. И это не получилось компенсировать", — сообщил Сергей Пирожков.

При этом он отметил, что до этого момента упомянутые кинотеатры никогда не закрывались навсегда. 

"Эти кинотеатры до вчерашнего дня ни разу за свою историю не закрывались насовсем", — уточнил владелец "Центра Кино "Победа".

Однако Сергей Пирожков надеется, что они всё же продолжат работу в будущем. 

Кинотеатр "Победа" открылся 22 июня 1960 года, а "Радуга" — в 1969-м. Открытие первого из них было приурочено к годовщине Великой Отечественной войны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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