Актриса Людмила Поргина рассказала, как Александр Ширвиндт увлёкся блогерством

Людмила Поргина рассказала, что Александр Ширвиндт приобщился к блогерству благодаря сыну

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала порталу "PROZvezd", что Александр Ширвиндт увлёкся блогерством благодаря своему сыну Михаилу.

Фото: flickr.com by Victor Sergeevich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По её словам, семья Ширвиндтов всегда активно вела социальные сети, и именно Михаил подтолкнул отца к созданию собственной страницы в интернете.

"Ширвиндты всегда были активны в соцсетях, поэтому эта тишина настораживает людей. Надо признать, что именно благодаря Мише люди имели возможность общаться с Александром Анатольевичем, который всегда и всем был интересен. Миша приобщил отца к блогерству, вёл его страницу в интернете, где его папа активно участвовал", — сказала Людмила Поргина.

При этом актриса отметила, что Александр Ширвиндт очень хорошо воспитал Михаила. Кроме того, по её словам, у народного артиста РСФСР "и внуки замечательные, и правнуки, которые приезжали к любимому деду".

Ранее Pravda.Ru писала об отношении Александра Ширвиндта к образованию и воспитанию подрастающего поколения.