Актриса Людмила Поргина рассказала, как Александр Ширвиндт увлёкся блогерством

Заслуженная артистка России Людмила Поргина рассказала порталу "PROZvezd", что Александр Ширвиндт увлёкся блогерством благодаря своему сыну Михаилу.
По её словам, семья Ширвиндтов всегда активно вела социальные сети, и именно Михаил подтолкнул отца к созданию собственной страницы в интернете.
"Ширвиндты всегда были активны в соцсетях, поэтому эта тишина настораживает людей. Надо признать, что именно благодаря Мише люди имели возможность общаться с Александром Анатольевичем, который всегда и всем был интересен. Миша приобщил отца к блогерству, вёл его страницу в интернете, где его папа активно участвовал", — сказала Людмила Поргина.
При этом актриса отметила, что Александр Ширвиндт очень хорошо воспитал Михаила. Кроме того, по её словам, у народного артиста РСФСР "и внуки замечательные, и правнуки, которые приезжали к любимому деду".
Ранее Pravda.Ru писала об отношении Александра Ширвиндта к образованию и воспитанию подрастающего поколения.
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