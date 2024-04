"Может быть, оставим всё как есть?": Кирстен Данст не уверена, что нужно снимать четвёртую часть "Человека-паука"

Многие поклонники "Человека-паука" были бы рады четвёртой части фильма, однако актриса Кирстен Данст скептически относится к этой идее и склоняется к мысли о том, что иногда нужно вовремя остановиться.

Фото: flickr.com by Cristian Bortes / bortescristian is licensed under Creative Commons CC0 License