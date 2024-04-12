"Может быть, оставим всё как есть?": Кирстен Данст не уверена, что нужно снимать четвёртую часть "Человека-паука"

Кирстен Данст сомневается в том, что нужно снимать четвёртую часть "Человека-паука"

Многие поклонники "Человека-паука" были бы рады четвёртой части фильма, однако актриса Кирстен Данст скептически относится к этой идее и склоняется к мысли о том, что иногда нужно вовремя остановиться.

Фото: flickr.com by Cristian Bortes / bortescristian is licensed under Creative Commons CC0 License

"Я не думаю, что нам это нужно. Я не знаю. Это было так давно. Я просто не знаю, как бы они поступили, какой была бы история. Всё зависит от сценария, но, может быть, оставим всё как есть? Понимаете, о чём я?" — сказала Данст в беседе с Indie Wire.

Недавно Кирстен Данст рассказала о том, что у неё остались неприятные воспоминания о сцене поцелуя с Тоби Магуайром, потому что в тот день шёл сильный дождь.

Что касается Тоби Магуайра, то он признавался, что почувствовал прилив новых творческих сил во время съёмок в третьем "Человеке-пауке".