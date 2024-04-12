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Павел Деревянко мечтает сняться у Жоры Крыжовникова, но пока проваливает пробы

Павел Деревянко заявил, что хочет сняться у режиссера "Слова пацана"

0:45
Кино

Павел Деревянко мечтает о работе с режиссером Жорой Крыжовниковым, снявшим сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Павел Деревянко заявил, что хочет сняться у режиссера "Слова пацана"
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Актер уже проходил пробы у Крыжовникова, но пока безрезультатно. Поэтому он обратился к режиссеру с просьбой обратить на него внимание. Деревянко сыграл много разных ролей, но, по его мнению, ещё не встретил ту единственную, к которой идет всю свою жизнь.

Как бы это ни звучало, Павел Деревянко, пользуясь такой возможностью, заявил в интервью Teleprogramma.pro, что мечтает сняться не у таких именитых мастеров мирового кино, как Альмодовар и Ларс фон Триер, а у российского режиссера Жоры Крыжовникова, снявшего сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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