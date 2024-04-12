Павел Деревянко мечтает сняться у Жоры Крыжовникова, но пока проваливает пробы

Павел Деревянко мечтает о работе с режиссером Жорой Крыжовниковым, снявшим сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Актер уже проходил пробы у Крыжовникова, но пока безрезультатно. Поэтому он обратился к режиссеру с просьбой обратить на него внимание. Деревянко сыграл много разных ролей, но, по его мнению, ещё не встретил ту единственную, к которой идет всю свою жизнь.
Как бы это ни звучало, Павел Деревянко, пользуясь такой возможностью, заявил в интервью Teleprogramma.pro, что мечтает сняться не у таких именитых мастеров мирового кино, как Альмодовар и Ларс фон Триер, а у российского режиссера Жоры Крыжовникова, снявшего сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
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