Павел Деревянко мечтает сняться у Жоры Крыжовникова, но пока проваливает пробы

Павел Деревянко заявил, что хочет сняться у режиссера "Слова пацана"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Павел Деревянко мечтает о работе с режиссером Жорой Крыжовниковым, снявшим сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Актер уже проходил пробы у Крыжовникова, но пока безрезультатно. Поэтому он обратился к режиссеру с просьбой обратить на него внимание. Деревянко сыграл много разных ролей, но, по его мнению, ещё не встретил ту единственную, к которой идет всю свою жизнь.

Как бы это ни звучало, Павел Деревянко, пользуясь такой возможностью, заявил в интервью Teleprogramma.pro, что мечтает сняться не у таких именитых мастеров мирового кино, как Альмодовар и Ларс фон Триер, а у российского режиссера Жоры Крыжовникова, снявшего сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".