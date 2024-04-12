Звезда сериала "Слово пацана" Вячеслав Копейкин рассказал, как справился с депрессией

Вячеслав Копейкин из "Слова пацана" рассказал, что справился с затяжной депрессией

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Вячеслав Копейкин, исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщил, что смог справиться с затяжной депрессией. Его слова приводит издание "StarHit".

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Актёр рассказал, что депрессия длилась год, и ему не хотелось жить. Для того, чтобы забыться, он прибегал к спиртным напиткам. По словам Вячеслава Копейкина, на сцене он думал, что сейчас на ней находится как будто другой человек.

"И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь. Поэтому в какой-то момент понял — нужно что-то с этим делать. Сказал себе: "До выпускного делай, что хочешь. А как выпускаешься — идёшь за помощью", — дополнил актёр.

Вячеслав Копейкин также рассказал, что обратился к психологу.

"Пошёл к психологу, начались с ним сессии, я стал больше читать, больше рефлексировать. Пил антидепрессанты, потом перестал. Это действительно очень сложная работа над собой", — сказал он.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Ольга Бузова хочет встретиться с Вячеславом Копейкиным.