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Татьяна Васильева рассказала о неудачном свидании со "старым пнём" и призналась, кто мог бы её покорить, если бы был жив и свободен

Татьяна Васильева рассказала, как сбежала со свидания с мужчиной, показавшим ей фото покойной жены

1:21
Кино

Актриса Татьяна Васильева рассказала, чего она не может терпеть в мужчинах, на примере своего недавнего неудачного свидания. Знакомая продавщица из гастронома рассказала Васильевой, что с ней хочет познакомиться некий богатый и серьёзный человек.

Татьяна Васильева рассказала, как сбежала со свидания с мужчиной, показавшим ей фото покойной жены
Фото: flickr.com by Kaz Andrew is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Когда Васильева встретилась с мужчиной, от которого она в тот же день сбежала, она была разочарована в первый же момент: он оказался слишком старым и некрасивым, к тому же он совершенно не умел общаться.

"Я нарядилась, пришла вся такая воздушная. Увидела его и сразу поняла, что надо уходить. Некрасивый старый пень с пузом. Пришёл с фотографиями покойной жены и начал плакать, что у него там куча детей. Рассказы-рассказы об этом, я чуть с ума не сошла", — вспомнила Васильева в беседе с Валерией Гай Германикой в её авторском проекте "Лера в большом городе".

Когда Васильева поняла, что больше не может терпеть собеседника, она сказала ему, что сейчас придёт, а сама ушла и больше не вернулась.

Васильева добавила, что все мужчины, которые попадаются ей на пути, скучные и неказистые. Актриса не хочет тратить на них время. Она уверена, что интересные мужчины есть, но они все женаты. В качестве примера человека, который мог бы её покорить, она привела легендарного виолончелиста Мстислава Ростроповича.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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Татьяна Васильева рассказала, как сбежала со свидания с мужчиной, показавшим ей фото покойной жены
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