Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ в марте
Популярные методы подтяжки век: от ботокса до хирургии
Доставят сплошные хлопоты: три самые проблемные породы собак, которых тяжело воспитывать
Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение
Mercedes-Benz EQS Sedan обновляется на 2025 год: новый дизайн и увеличение емкости батареи
Как узнать стоимость лечебных процедур, предоставленных в рамках ОМС
Роулинг намекнула, что никогда не простит Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон
Как выбрать коврик для ванной комнаты
Как сделать почву в огороде плодородной без удобрений
Агата Муцениеце пустилась во все тяжкие в музыкальной летней комедии "Тур с Иванушками"

В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях

1:16
Кино

Вышел трейлер роуд-муви "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце в главной роли отчаянной путешественницы за любимой группой и собственным счастьем.

В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях
Фото: YouTube канал Кино. Бэкстейдж by Скриншот видео YouTube канала Кино. Бэкстейдж is licensed under public domain

Звезда фильма "Честный развод" играет одну из трех девушек, которые решаются исполнить детскую мечту и отправиться в концертный тур с группой "Иванушки". Во время этого спонтанного путешествия они понимают, что всегда все делали ради кого-то другого, и на этот раз отправляются на юг, чтобы не только побывать на классных концертах, но и обрести самих себя.

В комедии режиссера Марка Горобца также снялись Роман Маякин, Романом Курцын, Валентина Мазунина, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и другие.

Как рассказал один из солистов "Иванушек" Кирилл Туриченко, его долгожданный кинодебют наконец-то состоялся. Фильм получился легким, летним и ностальгическим.

"У нас получилась интересная история, которая, думаю, всем зайдет. Это будет роуд-муви под классную музыку "Иванушек International". Вы знаете, я всегда мечтал сняться в фильме. И вот состоялся мой маленький кинодебют. Это прекрасные ощущения! И вот как я себе это представлял, так это и происходило".

"В тур с Иванушками": Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева / Бэкстейдж
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
Силовая тренировка для тех, кому за 60
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
10 самых красивых мест Санкт-Петербурга
Избавляемся от грибка ногтей на ногах: натуральные методы
Тренер посоветовала, как развить выносливость в плавании
Вышел трейлер новогодней семейной комедии с Нагиевым и Богатыревым
Зендея Коулман рассказала о съемках в постельных сценах с двумя мужчинами
Продажи электромобилей BMW растут, превосходя конкурентов в первом квартале
Врач Воробьёв: рак щитовидки может проявляться потерей веса и кашлем
Можно ли клеить новые обои на старые — ответ на этот вопрос зависит от типа обоев
Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире
Что делать, если рассада томатов стала вытягиваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников