Агата Муцениеце пустилась во все тяжкие в музыкальной летней комедии "Тур с Иванушками"

Вышел трейлер роуд-муви "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце в главной роли отчаянной путешественницы за любимой группой и собственным счастьем.
Звезда фильма "Честный развод" играет одну из трех девушек, которые решаются исполнить детскую мечту и отправиться в концертный тур с группой "Иванушки". Во время этого спонтанного путешествия они понимают, что всегда все делали ради кого-то другого, и на этот раз отправляются на юг, чтобы не только побывать на классных концертах, но и обрести самих себя.
В комедии режиссера Марка Горобца также снялись Роман Маякин, Романом Курцын, Валентина Мазунина, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и другие.
Как рассказал один из солистов "Иванушек" Кирилл Туриченко, его долгожданный кинодебют наконец-то состоялся. Фильм получился легким, летним и ностальгическим.
"У нас получилась интересная история, которая, думаю, всем зайдет. Это будет роуд-муви под классную музыку "Иванушек International". Вы знаете, я всегда мечтал сняться в фильме. И вот состоялся мой маленький кинодебют. Это прекрасные ощущения! И вот как я себе это представлял, так это и происходило".
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.