Агата Муцениеце пустилась во все тяжкие в музыкальной летней комедии "Тур с Иванушками"

В Сети появился трейлер новой летней комедии "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце и Романом Курцыным в главных ролях

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Вышел трейлер роуд-муви "Тур с Иванушками" с Агатой Муцениеце в главной роли отчаянной путешественницы за любимой группой и собственным счастьем.

Фото: YouTube канал Кино. Бэкстейдж by Скриншот видео YouTube канала Кино. Бэкстейдж is licensed under public domain

Звезда фильма "Честный развод" играет одну из трех девушек, которые решаются исполнить детскую мечту и отправиться в концертный тур с группой "Иванушки". Во время этого спонтанного путешествия они понимают, что всегда все делали ради кого-то другого, и на этот раз отправляются на юг, чтобы не только побывать на классных концертах, но и обрести самих себя.

В комедии режиссера Марка Горобца также снялись Роман Маякин, Романом Курцын, Валентина Мазунина, Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и другие.

Как рассказал один из солистов "Иванушек" Кирилл Туриченко, его долгожданный кинодебют наконец-то состоялся. Фильм получился легким, летним и ностальгическим.

"У нас получилась интересная история, которая, думаю, всем зайдет. Это будет роуд-муви под классную музыку "Иванушек International". Вы знаете, я всегда мечтал сняться в фильме. И вот состоялся мой маленький кинодебют. Это прекрасные ощущения! И вот как я себе это представлял, так это и происходило".