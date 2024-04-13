Как Сэмюэл Л. Джексон на самом деле получил роль в "Криминальном чтиве" у Тарантино

Сэмюэл Л. Джексон исполнил в культовом фильме "Криминальное чтиво" роль бандита Джулса Винфилда.
История его проб в картину Квентина Тарантино действительно необычная.
Режиссёр опаздывал на кастинг, и поэтому Сэмюэл Л. Джексон решил перекусить. Он купил бургер и коктейль. Однако он так и не успел притронуться к еде, поскольку Квентин Тарантино прибыл на кастинг. Актёр был слишком голоден и зол, поэтому зашёл в комнату с едой.
"Мы с Квентином сидели на диване, и он вошёл и начал потягивать коктейль, кусать бургер и смотреть на всех нас. Я был напуган до смерти. Его глаза просто вылезли из орбит. И он не оставил шанса конкурентам", — вспоминал продюсер Ричард Н. Гладштейн.
После этого инцидента Сэмюэля Л. Джексона и утвердили на роль.
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