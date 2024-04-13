По "Черепашкам-ниндзя" снимут фильм с рейтингом 18+. В нём будут убийства и месть

Кинокомпания "Paramount Pictures" приступила к созданию полнометражного фильма о Черепашках-ниндзя. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
У картины будет рейтинг "18+". В основу сценария положат серию комиксов "Последний Ронин", а напишет его Тайлер Бёртон Смит. Он также работал над фильмом "Пацан против всех", который 16 мая выйдет в России.
По сюжету комиксов Черепашки-ниндзя проживают в тоталитарном Нью-Йорке. Неожиданно суперзлодей Шредер и его команда начинают убивать героев, до тех пор, пока в живых не остаётся лишь один персонаж. Он обещает отомстить за остальных.
Как сообщалось ранее, к концу этого года выйдет новая компьютерная игра по "Черепашкам-ниндзя".
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