По "Черепашкам-ниндзя" снимут фильм с рейтингом 18+. В нём будут убийства и месть

Кинокомпания "Paramount Pictures" создаст фильм о Черепашках-ниндзя для взрослых

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Кинокомпания "Paramount Pictures" приступила к созданию полнометражного фильма о Черепашках-ниндзя. Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Agencia de Noticias ANDES is licensed under Commons, the free media repository

У картины будет рейтинг "18+". В основу сценария положат серию комиксов "Последний Ронин", а напишет его Тайлер Бёртон Смит. Он также работал над фильмом "Пацан против всех", который 16 мая выйдет в России.

По сюжету комиксов Черепашки-ниндзя проживают в тоталитарном Нью-Йорке. Неожиданно суперзлодей Шредер и его команда начинают убивать героев, до тех пор, пока в живых не остаётся лишь один персонаж. Он обещает отомстить за остальных.

Как сообщалось ранее, к концу этого года выйдет новая компьютерная игра по "Черепашкам-ниндзя".