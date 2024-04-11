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Известный актёр Тиль Швайгер может лишиться ноги

Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса

1:32
Кино

У известного актёра из Германии Тиля Швайгера есть риски остаться без ноги из-за сепсиса. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на издание "Bild".

Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса
Фото: freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain

Актёр рассказал, что проходит лечение в больнице на протяжении двух недель, однако улучшений нет.

"Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится всё хуже", — сообщил он.

При этом по данным "Bild", есть вероятность того, что ногу придётся ампутировать. Тем не менее Тиль Швайгер намерен выздороветь и посетить премьеру фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменский дел", в котором он принял участие.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин прокомментировал изданию "NEWS.ru" информацию по поводу состояния Тиля Швайгера. 

Он заявил, что в отдельных случаях лучше ампутировать часть тела, чем лечить весь организм.

"Сепсис может заканчиваться очень печально, поэтому в некоторых случаях удаление части тела, которая является инфекционными воротами, является лучшим вариантом, чем в целом пытаться спасать организм", — сказал эксперт.

Однако Андрей Кондрахин отметил, что риск у такой операции может быть большой.

Ранее Pravda.Ru писала, что фильм "Министерство неджентльменских дел" не выйдет в прокат в России в назначенную дату (25 апреля). Однако картина, вероятно, появится в кинотеатрах после 9 мая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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