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Илья Авербух прокомментировал беременность Елизаветы Арзамасовой, своей супруги

Илья Авербух заверил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность

1:07
Кино

Фигурист Илья Авербух рассказал изданию "StarHit", что его жена Елизавета Арзамасова продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность. 

Илья Авербух заверил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность
Фото: flickr.com by FHKE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Илья Авербух заявил, что спектакли с участием звезды "Папиных дочек" в этом месяце состоятся. Кроме того, сейчас она продолжает гастроли.

"Лиза чувствует себя хорошо, всё идёт по плану. Она продолжает гастрольную деятельность. Те спектакли, которые были запланированы на конец апреля, состоятся. Уверен, что зрители по-особому отнесутся к этим спектаклям", — сказал он.

При этом Илья Авербух поблагодарил людей, которые поздравили их семейную пару со скорым пополнением.

"Хочется сказать спасибо всем — мы просто купаемся в добрых сообщениях, которые сотнями летят к нам и в соцсетях, и от людей, которые нас окружают. Очень много добра, любви. Всем хочется сказать огромное спасибо за позитив", — сообщил спортсмен.

Ранее стало известно, что Елизавета Арзамасова и Илья Авербух ждут второго ребёнка. Об этом актриса объявила в социальной сети.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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