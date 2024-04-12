Фильм, который Елизавета II любила пересматривать каждый год в Рождество

Этот фильм Елизавета II называла своим самым любимым

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Британский актёр Брайан Блессид вспомнил, как однажды на приёме у королевы Елизаветы II пообщался с ней на тему кинематографа и узнал, какой фильм был самым любимым у монархини.

Фото: flickr.com by UK Home Office is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оказалось, что королева очень любила фильм "Флэш Гордон", в котором в 1980 году снялся Блессид. Сюжет этой приключенческой фантастики посвящён борьбе с космическим диктатором ради спасения Земли.

Когда "Флэш Гордон" только вышел в прокат, критики не очень хорошо его оценили, но это не помешало ему стать культовым фильмом Великобритании.

Елизавета II так любила этот фильм, что каждый год пересматривала его в Рождество вместе с внуками. Это стало доброй традицией для королевской семьи, и "Флэш Гордон" никогда не надоедал королеве.