Фильм, который Елизавета II любила пересматривать каждый год в Рождество

Британский актёр Брайан Блессид вспомнил, как однажды на приёме у королевы Елизаветы II пообщался с ней на тему кинематографа и узнал, какой фильм был самым любимым у монархини.
Оказалось, что королева очень любила фильм "Флэш Гордон", в котором в 1980 году снялся Блессид. Сюжет этой приключенческой фантастики посвящён борьбе с космическим диктатором ради спасения Земли.
Когда "Флэш Гордон" только вышел в прокат, критики не очень хорошо его оценили, но это не помешало ему стать культовым фильмом Великобритании.
Елизавета II так любила этот фильм, что каждый год пересматривала его в Рождество вместе с внуками. Это стало доброй традицией для королевской семьи, и "Флэш Гордон" никогда не надоедал королеве.
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