Телекомпанию "Кино-ТВ" оштрафовали на 1 миллион рублей за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал телекомпанию "Кино ТВ" за показ фильма с пропагандой ЛГБТ* под возрастной маркировкой 16+. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу судов северной столицы.
Сообщается, что телекомпания должна выплатить 1 миллион рублей.
Всему виной — фильм "V" значит Вендетта". Северо-Западное управление Роскомнадзора обнаружило, что 16 июня 2023 года "Кино ТВ" распространила среди несовершеннолетних граждан эту картину. В ней демонстрировались романтические отношения между двумя девушками.
Согласно закону, подобные проекты должны выходить под маркировкой 18+.
Ранее стало известно, что по аналогичной причине суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Okko".
* признана в РФ экстремистской организацией.
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