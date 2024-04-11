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Телекомпанию "Кино-ТВ" оштрафовали на 1 миллион рублей за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой

Суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой

1:06
Кино

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал телекомпанию "Кино ТВ" за показ фильма с пропагандой ЛГБТ* под возрастной маркировкой 16+. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу судов северной столицы.

Суд оштрафовал "Кино ТВ" за показ фильма с ЛГБТ*-пропагандой
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что телекомпания должна выплатить 1 миллион рублей. 

Всему виной — фильм "V" значит Вендетта". Северо-Западное управление Роскомнадзора обнаружило, что 16 июня 2023 года "Кино ТВ" распространила среди несовершеннолетних граждан эту картину. В ней демонстрировались романтические отношения между двумя девушками. 

Согласно закону, подобные проекты должны выходить под маркировкой 18+.

Ранее стало известно, что по аналогичной причине суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Okko".

* признана в РФ экстремистской организацией.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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