В Гаване прошёл Фестиваль российского кино

Больше 10-и тысяч кубинцев посетили Фестиваль российского кино, который проходил в Гаване, столице Республики. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Роскино".
Мероприятие проходило с 2 по 7 апреля. Сообщается, что на него пришли самые разные зрители.
"Кино из России привлекло внимание самой широкой аудитории: на сеансы пришли зрители разных возрастов, семьи с детьми, студенты", — отметили в пресс-службе.
Кубинцам показали картины "Воздух", "Вызов", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Чемпион мира", "Я делаю шаг", а также "Снегирь". При этом фильмы представили их авторы.
Ранее Pravda.Ru писала, что в городах Италии прошёл показ картины "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра". Режиссёр фильма сообщила, что проект шокировал иностранцев.
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