В Гаване прошёл Фестиваль российского кино

Тысячи жителей Кубы посетили Фестиваль российского кино в Гаване

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Больше 10-и тысяч кубинцев посетили Фестиваль российского кино, который проходил в Гаване, столице Республики. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Роскино".

Фото: commons.wikimedia.org by Tacorontey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мероприятие проходило с 2 по 7 апреля. Сообщается, что на него пришли самые разные зрители.

"Кино из России привлекло внимание самой широкой аудитории: на сеансы пришли зрители разных возрастов, семьи с детьми, студенты", — отметили в пресс-службе.

Кубинцам показали картины "Воздух", "Вызов", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Чемпион мира", "Я делаю шаг", а также "Снегирь". При этом фильмы представили их авторы.

Ранее Pravda.Ru писала, что в городах Италии прошёл показ картины "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра". Режиссёр фильма сообщила, что проект шокировал иностранцев.