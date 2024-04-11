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Перенёсшая четыре операции Анастасия Мельникова иронично ответила хейтерам, раскритиковавшим перемены в её внешности

Анастасия Мельникова столкнулась с грубой критикой внешности на фоне тяжёлой болезни

0:56
Кино

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова из-за тяжёлой болезни, подробности которой она не хочет раскрывать, столкнулась с грубой критикой внешности. Дело в том, что проблемы со здоровьем сказались на внешнем виде знаменитости: она заметно прибавила в весе.

Анастасия Мельникова столкнулась с грубой критикой внешности на фоне тяжёлой болезни
Фото: commons.wikimedia.org by John Crawford is licensed under Creative Commons CC0 License

Мельникова иронично отметила, что все с возрастом молодеют и хорошеют, только она одна становится толстой, старой и морщинистой. Также актриса сказала, что она счастлива, что осталась жива, а как она выглядит — это дело десятое по сравнению со смертельной опасностью, которая ей угрожала.

Несмотря на нежелание раскрывать подробности своей болезни, Мельникова всё же призналась, что перенесла четыре операции на ногах.

Также актриса рассказала, что проходит гормонотерапию, из-за которой то стремительно поправляется, то так же резко худеет. Она отметила, что это данность, с которой ей пришлось просто смириться.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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