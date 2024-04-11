Сарик Андреасян опубликовал трейлер предстоящего сериала "Денискины рассказы"

В сети появился трейлер сериала "Денискины рассказы" по произведению Драгунского

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

В сети появился трейлер предстоящего сериала "Денискины рассказы" по одноимённому произведению Виктора Драгунского. Его опубликовал Сарик Андреасян в своём Telegram-канале.

Фото: unsplash.com by Ben White is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что лента выйдет в ближайшее время.

"Денискины рассказы"! Новый хит для всей семьи! Великое советское наследие в хороших руках! Скоро! Во всех лучших онлайн-кинотеатрах страны", — сказано в подписи к трейлеру.

Сарик Андреасян и его брат Гевонд — продюсеры картины. Сериал будет состоять из 12-и серий. Его режиссёром выступил Артемий Драгунский, внук знаменитого писателя.

Среди актёрского состава можно будет увидеть Александра Пашутина, Ольгу Волкову, Кирилла Мелехова и других.

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