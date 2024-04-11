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В Санкт-Петербурге начались съёмки комедии "Собачье дело" с Глюк'оZой

Стартовали съёмки новогодней комедии с Глюк'оZой в главной роли

0:49
Кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки новогодней комедии "Собачье дело", в которой одну из главных ролей исполнит певица Глюк'оZа. Об этом пишет информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра "Start".

Стартовали съёмки новогодней комедии с Глюк'оZой в главной роли
Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Проект Анны Курбатовой можно будет посмотреть к началу 2025 года. Кроме Глюк'оZы в главных ролях фильма снимутся Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталёв, а также Полина Айнутдинова.

"Картина должна получится доброй, весёлой, в ней будет много приключений и сложных трюковых эпизодов", — отметил продюсер Михаил Курбатов.

Согласно сюжету, в канун Нового года пропадает кольцо Нефертити — его съедает собака девочки Луши. Поэтому за питомцем начинается самая настоящая охота. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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