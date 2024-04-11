Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер назвала пять принципиальных ошибок при выборе штор
Чем обусловлено постоянное копание ям собаками
Параспортсмен Набиев рассказал, что хочет многое изучить в мире
Садальский прокомментировал ситуацию с олигархом Фридманом
WP: страховая выплата от обрушения моста в Балтиморе может достичь рекордных $4 млрд
Лера Кудрявцева похвасталась литературным талантом дочери Маши
Три скрытые причины, почему эффект вашей косметики исчезает
Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
В Белгороде рассказали, по какой системе идут обстрелы ВСУ
Никита Михалков считает, что фильм про СВО может получиться стенгазетой

Никита Михалков признался, что не готов снимать фильм про СВО

1:00
Кино

Не так давно Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что в России пора начать снимать фильмы про СВО, и эту идею поддержал директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, однако Никита Михалков отнёсся скептически к такой задумке.

Никита Михалков признался, что не готов снимать фильм про СВО
Фото: Leo Medvedev’s Archive by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Михалков подходит с большой осторожностью к теме спецоперации, понимая, что фильм может получиться хорошим только при наличии хорошего сценария, в противном случае это будет далеко от искусства. Также режиссёр высказал уверенность в том, что для создания подобных фильмов должно пройти время, и в доказательство своей мысли процитировал Сергея Есенина.

"Студия "ТриТэ" может снять фильм об СВО, если будет хороший сценарий. Я не готов, потому что считаю, что это будет "стенгазета". Большое видится на расстоянии", — сказал Михалков в беседе с ТАСС.

"ТриТэ" — это творческо-производственное объединение Никиты Михалкова, которое он создал вместе со своими единомышленниками в 1987 году.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
WP: страховая выплата от обрушения моста в Балтиморе может достичь рекордных $4 млрд
Лера Кудрявцева похвасталась литературным талантом дочери Маши
Три скрытые причины, почему эффект вашей косметики исчезает
Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС
В Белгороде рассказали, по какой системе идут обстрелы ВСУ
Ракета "Ангара-А5" впервые запущена с космодрома Восточный
Интерес к апартаментам на майские вырос на 31% по сравнению с прошлым годом
Эксперты рассказали, как животные влияют на воспитание детей
Проблемы с безопасностью: почему таксисты стали одними из самых непредсказуемых участников дорожного движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников