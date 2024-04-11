Никита Михалков считает, что фильм про СВО может получиться стенгазетой

Никита Михалков признался, что не готов снимать фильм про СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Не так давно Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что в России пора начать снимать фильмы про СВО, и эту идею поддержал директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, однако Никита Михалков отнёсся скептически к такой задумке.

Фото: Leo Medvedev’s Archive by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Михалков подходит с большой осторожностью к теме спецоперации, понимая, что фильм может получиться хорошим только при наличии хорошего сценария, в противном случае это будет далеко от искусства. Также режиссёр высказал уверенность в том, что для создания подобных фильмов должно пройти время, и в доказательство своей мысли процитировал Сергея Есенина.

"Студия "ТриТэ" может снять фильм об СВО, если будет хороший сценарий. Я не готов, потому что считаю, что это будет "стенгазета". Большое видится на расстоянии", — сказал Михалков в беседе с ТАСС.

"ТриТэ" — это творческо-производственное объединение Никиты Михалкова, которое он создал вместе со своими единомышленниками в 1987 году.