Неуклюжий патриотизм и миллион штампов: зрители назвали главные минусы отечественного хоррора "Домовой"

Зрители остались недовольны отечественным хоррором "Домовой"

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

4 апреля в прокат вышел отечественный хоррор "Домовой" о детях, которые столкнулись с древней потусторонней силой. Он отличается от других фильмов ужасов уклоном в патриотизм, вот только, по мнению зрителей, у режиссёра и сценаристов эта попытка не удалась.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Пользователи Сети оставили массу негативных отзывов о фильме, в которых отметили, что домовой, олицетворяющий семейные ценности, память поколений и духовность, в противовес которому показана ведьма, символизирующая всё западное, а значит, по определению плохое и бездуховное, — всё это выглядит слишком примитивно и однобоко.

Кроме того, в фильме слишком много штампов, а сюжетные повороты чересчур предсказуемые. По словам зрителей, такое кино может впечатлить только тех, кто в своей жизни видел только один или два хоррора.

Некоторые россияне написали, что фильм получился скучным и затянутым, а бесконечные отсылки то к "Матрице", то к японским ужастикам, то к другим произведениям искусства разных народов создают сплошной хаос, из-за которого в какой-то момент становится сложно вникать в ход событий.

Режиссёр "Домового" — Андрей Загидуллин. В фильме снялись Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко, Наталия Вдовина и другие артисты.