Джон Сина прокомментировал конфликт, который возник во время съёмок восьмой части "Форсажа"

Актёр Джон Сина прокомментировал во время подкаста "Armchair Expert" конфликт между Дуэйном Джонсоном и Вином Дизелем, который возник на съёмках восьмой части фильма "Форсаж".
Джон Сина не стал прямо подтверждать их ссору, однако заявил, что оба актёра "альфа-целеустремлённые".
"О ссорах между Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном ходят слухи, этого нельзя отрицать. У вас есть два альфа-целеустремлённых человека. У вас их двое, хотя может быть только один", — сказал он.
Напомним, что во время съёмок восьмой части франшизы Дуэйн Джонсон отказался принимать участие в картине. По его мнению, коллега часто опаздывал на съёмки и в целом вёл себя непрофессионально. Тем не менее впоследствии актёр вернулся в проект. Своё последующее участие он объяснил тем, что это было частью плана по завершению серии фильмов.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.