Кирилл Кяро, Глеб Калюжный и Стася Милославская закончили экстремальные съемки в сериале-катастрофе "Челюскин. Первые"

Завершились съемки героической ретро-драмы "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным и Стасей Милославской в главных ролях

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Завершены съемки российского сериала-катастрофы "Челюскин. Первые" о легендарной спасательной миссии на Северном полюсе.

Фото: YouTube канал Wink by Скриншот видео YouTube канала Wink is licensed under public domain

Работа над фильмом про легендарных полярников продолжалась более года и проходила в самых живописных регионах страны, включая Чукотку, Архангельскую и Мурманскую области, а также исторические объекты в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Одной из локаций стала Териберка, где ранее снимали другие проекты.

"Погода менялась ежечасно. Мы могли начинать съемочный день при солнце, а потом нас в один момент заволакивало стеной снега, так что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Ветер пронизывал до костей, и когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника", — вспоминает режиссер Степан Коршунов.

Впервые использовалась масштабная декорация для исторической сцены эвакуации челюскинцев и уникальный технический инвентарь, включая гигантский LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров для создания виртуальной среды, и макет судна с историческими интерьерами. Корабль был установлен на конструкцию в в виде качелей для имитации качки.

Главным образом спецэффекты были использованы, чтобы максимально приблизить съемочный процесс к атмосфере того времени в суровых условиях 50-градусного мороза.

В работе над сериалом "Челюскин. Первые" было задействовано свыше трехсот человек, включая 150 актеров. Режиссером сериала выступил Александр Котт, в ролях: Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Стася Милославская, Кирилл Кяро и другие.