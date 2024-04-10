Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Антонов: из-за отсутствия зубов может возникнуть апноэ
В кинокомпании братьев Андреасян стартовали съемки комедии с элементами фантастики "Встретимся вчера"
Как избавиться от слизней
Диетолог Макиша: "марафоны стройности" не обучают, как сохранить результат
Россияне стали планировать свои путешествия заранее
Репер Jah Khalib попал в скандал, связанный с убийством Салтанат Нукеновой в Казахстане
Стрессы в детстве и юности усиливают риск развития болезни Альцгеймера
Стало известно, как научить кота играть в шахматы
"Пульс" запустил проект о тюлене и ленивце из Московского зоопарка
Иностранцы возмутились двумя сценами из фильма Леонида Гайдая

Иностранцы раскритиковали две сцены в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

0:55
Кино

Иностранцы раскритиковали две сцены в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Об этом пишет портал "Первый женский".

Иностранцы раскритиковали две сцены в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что на сайте IMDb.com иностранные пользователи объяснили, какие моменты вызывают возмущение и почему.

Первый эпизод, который им не понравился — сцена, когда Шурик воспитывает Фёдора, обёрнутого в обои. По мнению иностранцев, она оскорбляет экс-президента Кубы Фиделя Кастро. Тем не менее Леонид Гайдай ранее опровергал эти сведения.

Также зарубежным пользователям не понравился момент, когда Фёдор становится чёрным после прохождения сквозь дым. Они сочли, что эта сцена является неуважительной по отношению к жителям Африки.

Ранее Pravda.Ru писала о необычном поступке Натальи Селезнёвой во время кастинга в фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд Любовь Степушова "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Завершились съемки героической ретро-драмы "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным и Стасей Милославской в главных ролях
Флеболог Шишкин: увеличение среднесуточной температуры усугубляет варикоз
Песков: подпавшие под санкции бизнесмены могут оспаривать это в суде
Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд
"Ингосстрах" объявил набор стажёров
Финляндия предложила разместить командный штаб НАТО в Миккели: решение пока не принято
Fox News: Пенсионер из Флориды напал на аллигатора, чтобы спасти собаку
Эксперты рассказали, почему хомячки так любят крутиться в колесе
Как использовать ароматы, чтобы воздействовать на своё настроение и окружающих
Эксперты провели анализ и назвали самые подорожавшие авто в РФ в марте 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников