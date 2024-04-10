Иностранцы возмутились двумя сценами из фильма Леонида Гайдая

Иностранцы раскритиковали две сцены в фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Иностранцы раскритиковали две сцены в фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Об этом пишет портал "Первый женский".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что на сайте IMDb.com иностранные пользователи объяснили, какие моменты вызывают возмущение и почему.

Первый эпизод, который им не понравился — сцена, когда Шурик воспитывает Фёдора, обёрнутого в обои. По мнению иностранцев, она оскорбляет экс-президента Кубы Фиделя Кастро. Тем не менее Леонид Гайдай ранее опровергал эти сведения.

Также зарубежным пользователям не понравился момент, когда Фёдор становится чёрным после прохождения сквозь дым. Они сочли, что эта сцена является неуважительной по отношению к жителям Африки.

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