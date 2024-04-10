Евгений Князев заявил, что актёры нуждаются в соответствующем образовании

Евгений Князев, народный артист нашей страны, в ходе беседы с главным редактором издания "Абзац" Еленой Оя в рамках проекта "Так сказать" заявил, что он согласен с мнением Никиты Кологривого.
По словам Евгения Князева, людям, которые желают посвятить себя киноискусству, необходимо получить высшее актёрское образование.
"Нужно, очень нужно, потому что не всем же играть в "Слове пацана" и "Бригаде". Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Будут более серьёзные произведения. <...> Или придёт любой человек с улицы и скажет: "Я Достоевского не люблю". А ты читал его? "Нет, поэтому не люблю". Вот на этом уровне разговаривать мы будем, что ли?", — пояснил он.
При этом народный артист РФ рассказал, что смотрел проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" частями. Однако отметил игру Никиты Кологривого.
"Ну, какие-то кусочки смотрел, оно не вызывает восторга. Но они нормально, органично существуют в этом смысле. И вот [Никита Кологривый], о котором вы говорите, [был в кадре] вполне убедителен", — сказал Евгений Князев.
Ранее Никита Кологривый в подкасте блогера Эльдара Джарахова раскритиковал актёров без соответствующего образования и заявил, что его непременно нужно иметь.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.