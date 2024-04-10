Евгений Князев заявил, что актёры нуждаются в соответствующем образовании

Евгений Князев согласился с Кологривым, что актёрам нужно получать образование

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Евгений Князев, народный артист нашей страны, в ходе беседы с главным редактором издания "Абзац" Еленой Оя в рамках проекта "Так сказать" заявил, что он согласен с мнением Никиты Кологривого.

Фото: flickr.com by cuboulder is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Евгения Князева, людям, которые желают посвятить себя киноискусству, необходимо получить высшее актёрское образование.

"Нужно, очень нужно, потому что не всем же играть в "Слове пацана" и "Бригаде". Не с этого искусство начинается и не этим заканчивается. Будут более серьёзные произведения. <...> Или придёт любой человек с улицы и скажет: "Я Достоевского не люблю". А ты читал его? "Нет, поэтому не люблю". Вот на этом уровне разговаривать мы будем, что ли?", — пояснил он.

При этом народный артист РФ рассказал, что смотрел проект "Слово пацана. Кровь на асфальте" частями. Однако отметил игру Никиты Кологривого.

"Ну, какие-то кусочки смотрел, оно не вызывает восторга. Но они нормально, органично существуют в этом смысле. И вот [Никита Кологривый], о котором вы говорите, [был в кадре] вполне убедителен", — сказал Евгений Князев.

Ранее Никита Кологривый в подкасте блогера Эльдара Джарахова раскритиковал актёров без соответствующего образования и заявил, что его непременно нужно иметь.