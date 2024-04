В столице России состояться съёмки фильма от крупной кинокомпании Индии

Кинокомпания "AGS Entertainment" проведёт в столице России съёмки фильма. Об этом информационному агентству "ТАСС" рассказали в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Фото: flickr.com by kishjar? is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic