В столице России состояться съёмки фильма от крупной кинокомпании Индии

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Крупная индийская кинокомпания "AGS Entertainment" снимет фильм в Москве

Кино

Кинокомпания "AGS Entertainment" проведёт в столице России съёмки фильма. Об этом информационному агентству "ТАСС" рассказали в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Крупная индийская кинокомпания "AGS Entertainment" снимет фильм в Москве
Фото: flickr.com by kishjar? is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что картина будет первым зарубежным проектом, который реализуют благодаря Московской киноплатформе.

"Крупная индийская кинокомпания в апреле впервые снимет художественное кино в столице в рамках программы "Москва — город кино", подав заявку через Московскую киноплатформу. Это станет первым иностранным кинопродуктом, который будет реализован через сервис", — сказал руководитель московского департамента культуры Алексей Фурсин.

Известно, что картину снимут в следующих переулках: Лялин, Барашевский, Малый Казённый, а также в других. 

При этом, как заявили в пресс-службе, у Московской киноплатформы нет аналогов в мире. Благодаря ей можно в самое ближайшее время организовать съёмки в Москве, а также выбрать необходимое оборудование и реквизит.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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