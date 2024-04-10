Онлайн-кинотеатр "Okko" выложил тизер-трейлер сериала "Калимба"

Онлайн-кинотеатр "Okko" на своём YouTube-канале выложил тизер-трейлер предстоящего сериала "Калимба".
Как сказано в описании к ролику, лента выйдет скоро только на упомянутой площадке.
Режиссёром сериала выступил Нурбек Эген, а главные роли в нём исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш и другие актёры.
Согласно сюжету профессор Мещерский (его играет Бондарчук) решает провести некий психологический эксперимент, цель которого никому неизвестна.
Он помещает в одну комнату жертв и их обидчиков. На героев эксперимента надевают специальные браслеты. Если участники начинают себя вести неподобающи, то через них пропускают электрический разряд.
Последующее расследование попробует выяснить настоящие мотивы профессора, а также тех, кто за ним стоит. При этом будут учтены истории участников эксперимента. В том случае, если кому-то из них удасться выжить.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.