Онлайн-кинотеатр "Okko" выложил тизер-трейлер сериала "Калимба"

В сети опубликовали тизер-трейлер сериала "Калимба" с Фёдором Бондарчуком

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Онлайн-кинотеатр "Okko" на своём YouTube-канале выложил тизер-трейлер предстоящего сериала "Калимба".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как сказано в описании к ролику, лента выйдет скоро только на упомянутой площадке.

Режиссёром сериала выступил Нурбек Эген, а главные роли в нём исполнили Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Сергей Гармаш и другие актёры.

Согласно сюжету профессор Мещерский (его играет Бондарчук) решает провести некий психологический эксперимент, цель которого никому неизвестна.

Он помещает в одну комнату жертв и их обидчиков. На героев эксперимента надевают специальные браслеты. Если участники начинают себя вести неподобающи, то через них пропускают электрический разряд.

Последующее расследование попробует выяснить настоящие мотивы профессора, а также тех, кто за ним стоит. При этом будут учтены истории участников эксперимента. В том случае, если кому-то из них удасться выжить.