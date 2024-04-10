Беременная пятым ребёнком Глафира Тарханова рассказала о нелюбви своих четырёх сыновей к фотосессиям

Глафира Тарханова рассказала, что её сыновья не хотят, чтобы она показывала их публике

Глафира Тарханова не только знаменитая актриса, снявшаяся в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", но и многодетная мама. Она с мужем уже растит четырёх сыновей и сейчас ждёт пятого ребёнка.

Фото: ааа

Тарханова редко рассказывает о личной жизни, но всё же удивительно, что никто ни разу не видел ни одного её сына. Артистка объяснила это тем, что её дети не горят желанием участвовать в фотосессиях, к тому же для этого нужно специально подбирать подходящую одежду.

Тарханова призналась, что сыновей трудно уговорить попозировать даже для семейных фотографий: мальчики пока не понимают, что это уникальные кадры, которые никогда не повторятся, да и сама Глафира только недавно осознала, как важно сохранять запечатлённые воспоминания.

Актриса рассказала, что иногда у неё бывают сложные моменты в общении с сыновьями, однако она всё равно называет их своей опорой и поддержкой.

Тарханова поделилась наблюдениями, как меняются её дети. Например, старший сын, которому сейчас 16 лет, раньше говорил, что у него никогда не будет девушки, но в ночь на 8 марта внезапно заявил, что должен подарить подарки одноклассницам. Мама спросила его, неужели он до сих пор не понял, что люди покупают подарки заранее, но всё же поехала с ним в ночной магазин.