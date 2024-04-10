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Николая Солодникова обвинили в плагиате за фильм "Во сне ты горько плакал"

Александр Сокуров обвинил в плагиате Николая Солодникова, режиссёра "Во сне ты горько плакал"

0:59
Кино

Режиссёр Александр Сокуров обвинил Николая Солодникова в плагиате. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

Александр Сокуров обвинил в плагиате Николая Солодникова, режиссёра "Во сне ты горько плакал"
Фото: commons.wikimedia.org by RyanMinkoff is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Александр Сокуров рассказал, что ещё давно рекомендовал Николаю Солодникову прочитать рассказ "Во сне ты горько плакал". Однако, по его мнению, созданный фильм оказался снят не по произведению.

"Коля неправомерно совершенно взял произведение Казакова. Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация", — дополнил Александр Сокуров.

При этом он подчеркнул талант Николая Солодникова, но отметил, что фильм "Во сне ты горько плакал" пока не видел.

"Николай много сделал художественных материалов в пространстве интернета, он человек с большим даром. Но ранее у него было не игровое кино. Что получилось на этот раз, я не видел", — сказал режиссёр.

Ранее Pravda.Ru писала, что в сети появился трейлер фильма "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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