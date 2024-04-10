Вдова звезды "Привидения" Патрика Суэйзи рассказала о новой любви к миллионеру Альберту ДеПриско

Лиза Ниеми призналась, что новая любовь не может затмить воспоминания о Патрике Суэйзи

Лиза Ниеми рассказала о своей личной жизни после смерти от рака ее мужа, популярного американского актера Патрика Суэйзи. Бывшая балерина столкнулась с критикой после свадьбы с ювелиром миллионером Альбертом Деприско.

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В программе "Эми и Ти Джей" Ниеми сказала, что научилась справляться со своей потерей и продолжила жить дальше. Она выразила свою любовь к Суэйзи и описала, как обрела возможность любить снова после его смерти. Она подчеркнула, что продолжает чувствовать его присутствие. Лиза также коснулась вопроса обсуждения покойного мужа, отметив, что это может быть сложно из-за болезненных воспоминаний. Она выразила солидарность с теми, кто борется с болезнями.

Звезда фильмов "Привидение" и "Грязные танцы" Патрик Суэйзи любил Лизу с 19 лет, когда ей было всего 15. Они вместе строили карьеру танцовщиков, пока травма не перечеркнула планы Патрика. Тогда он пошел на актерские курсы. Новая профессия вознесла его на вершину голливудского Олимпа.

Ниеми убеждена, что сам Патрик одобрил бы ее новое замужество. Ведь он так хотел, чтобы она была счастлива.