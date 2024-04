Вдова звезды "Привидения" Патрика Суэйзи рассказала о новой любви к миллионеру Альберту ДеПриско

Лиза Ниеми рассказала о своей личной жизни после смерти от рака ее мужа, популярного американского актера Патрика Суэйзи. Бывшая балерина столкнулась с критикой после свадьбы с ювелиром миллионером Альбертом Деприско.

Фото: commons.wikimedia.org by Alan Light is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic