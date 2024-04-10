Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые и эффективные: маски для лица с огурцами, призванные вернуть коже здоровый вид
Ягодные маффины со свежими плодами: рецепт для домашнего приготовления
Правила обгона на дороге: что делать, если впереди колонна машин?
Певица Юлия Волкова объявилась и рассказала, почему она пропадала
США намерены укрепить украинскую ПВО
Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур
Когда лучше есть десерты: ответила диетолог Пэрис Хилтон
В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам
Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс
Вдова звезды "Привидения" Патрика Суэйзи рассказала о новой любви к миллионеру Альберту ДеПриско

Лиза Ниеми призналась, что новая любовь не может затмить воспоминания о Патрике Суэйзи

Кино

Лиза Ниеми рассказала о своей личной жизни после смерти от рака ее мужа, популярного американского актера Патрика Суэйзи. Бывшая балерина столкнулась с критикой после свадьбы с ювелиром миллионером Альбертом Деприско.

Лиза Ниеми призналась, что новая любовь не может затмить воспоминания о Патрике Суэйзи
Фото: commons.wikimedia.org by Alan Light is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В программе "Эми и Ти Джей" Ниеми сказала, что научилась справляться со своей потерей и продолжила жить дальше. Она выразила свою любовь к Суэйзи и описала, как обрела возможность любить снова после его смерти. Она подчеркнула, что продолжает чувствовать его присутствие. Лиза также коснулась вопроса обсуждения покойного мужа, отметив, что это может быть сложно из-за болезненных воспоминаний. Она выразила солидарность с теми, кто борется с болезнями.

Звезда фильмов "Привидение" и "Грязные танцы" Патрик Суэйзи любил Лизу с 19 лет, когда ей было всего 15. Они вместе строили карьеру танцовщиков, пока травма не перечеркнула планы Патрика. Тогда он пошел на актерские курсы. Новая профессия вознесла его на вершину голливудского Олимпа.

Ниеми убеждена, что сам Патрик одобрил бы ее новое замужество. Ведь он так хотел, чтобы она была счастлива.

 

Привидение финальная сцена из кинофильма (перевод ОРТ)
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
В Часове Яре ВСУ намерены закрываться живым щитом, дерзкий выпад русского десанта Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Певица Юлия Волкова объявилась и рассказала, почему она пропадала
США намерены укрепить украинскую ПВО
Учёные нашли древнейшие следы одомашнивания кур
Когда лучше есть десерты: ответила диетолог Пэрис Хилтон
В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иностранным агентам
Кинологи рассказали, что чувствует брошенный пёс
Цены на жильё в новостройках продолжат расти в ногу с инфляцией
Бондарчук и Хабенский сыграли в нашумевшем фантастическим фильме "Сто лет тому вперед" про Алису Селезневу
Отели Турции повышают цены на 20% из-за инфляции
Минобороны РФ пересмотрело свои планы по участию ЧВК "Вагнер" в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников