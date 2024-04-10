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Актрисы, которые продолжили сниматься в кино во время беременности, не делая паузы в карьере

Джулия Робертс и Анна Ковальчук снимались в кино во время беременности

1:43
Кино

Некоторые знаменитости снимались в кино во время беременности. Звезды, такие как Синтия Никсон, Джулия Робертс, Анна Ковальчук, Инга Оболдина и Дженнифер Гарнер продолжали работать, несмотря на интересное положение.

Джулия Робертс и Анна Ковальчук снимались в кино во время беременности
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Синтия Никсон из "Секса в большом городе" сыграла беременную героиню на съемочной площадке, когда сама была в "положении". Естественное состояние актрисы добавило новые оттенки в ее роли.

Инга Оболдина снималась в сериале "Мама-детектив", когда была беременна. Реальное рождение ее дочери Клавы почти совпало с родами героини. Это стало возможным благодаря тому, что создатели учли положение актрисы.

Анна Ковальчук снялась в роли матери в проекте "Тайны следствия". Она забеременела, когда снималась в сериале. Сценаристы нашли способ адаптировать сюжет под ее состояние. Даже съемочная группа присутствовала на родах и первом кормлении грудью.

Джулия Робертс тоже снималась в кино во время беременности. В фильме "Двенадцать друзей Оушена" она работала ожидая двойняшек. Во время съемок другого фильма — "Ешь, молись, люби" — актриса также была в "интересном положении".

Во время съемок сериала "Шпионка" Дженнифер Гарнер узнала о своей беременности. Проявив смелость и профессионализм, она продолжила работать, несмотря на изменения в личной жизни. Команда тоже смогла учесть положение актрисы и сценарий был оперативно адаптирован под нее.

Беременность не всегда означает приостановку карьеры для актрис — это доказывают истории из жизни знаменитостей, в которых это не стала препятствием для продолжения работы в кино.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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