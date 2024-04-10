Актрисы, которые продолжили сниматься в кино во время беременности, не делая паузы в карьере

Некоторые знаменитости снимались в кино во время беременности. Звезды, такие как Синтия Никсон, Джулия Робертс, Анна Ковальчук, Инга Оболдина и Дженнифер Гарнер продолжали работать, несмотря на интересное положение.
Синтия Никсон из "Секса в большом городе" сыграла беременную героиню на съемочной площадке, когда сама была в "положении". Естественное состояние актрисы добавило новые оттенки в ее роли.
Инга Оболдина снималась в сериале "Мама-детектив", когда была беременна. Реальное рождение ее дочери Клавы почти совпало с родами героини. Это стало возможным благодаря тому, что создатели учли положение актрисы.
Анна Ковальчук снялась в роли матери в проекте "Тайны следствия". Она забеременела, когда снималась в сериале. Сценаристы нашли способ адаптировать сюжет под ее состояние. Даже съемочная группа присутствовала на родах и первом кормлении грудью.
Джулия Робертс тоже снималась в кино во время беременности. В фильме "Двенадцать друзей Оушена" она работала ожидая двойняшек. Во время съемок другого фильма — "Ешь, молись, люби" — актриса также была в "интересном положении".
Во время съемок сериала "Шпионка" Дженнифер Гарнер узнала о своей беременности. Проявив смелость и профессионализм, она продолжила работать, несмотря на изменения в личной жизни. Команда тоже смогла учесть положение актрисы и сценарий был оперативно адаптирован под нее.
Беременность не всегда означает приостановку карьеры для актрис — это доказывают истории из жизни знаменитостей, в которых это не стала препятствием для продолжения работы в кино.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.