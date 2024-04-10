Фильм "Тимур и его команда" про СВО на территории Донбасса и Белгородской области запущен в работу

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Режиссер Игорь Угольников заявил о необходимости снимать фильмы о спецоперации

Кино

Киностудия "Военфильм" планирует снимать картины о специальной военной операции. Такое намерение выразил её основатель и режиссёр Игорь Угольников, который уверен, что прежде, чем приступать к таким ответственным съемкам необходимо пропустить все это через себя.

Режиссер Игорь Угольников заявил о необходимости снимать фильмы о спецоперации
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров is licensed under Creative Commons с указанием автора-распространение на тех же условиях 4.0 Международная

"Мы, безусловно, будем снимать кино на эту тему. Мне как режиссеру нужно эту тему прочувствовать. Но делать это необходимо", — сказал он.

Поддержку Фонда кино получили два фильма на тему спецоперации: "Миссия "Ганг" и "Тимур и его команда". Последний основан на повести Аркадия Гайдара, но спроецирован на сегодняшние реалии и рассказывает о событиях в Донбассе.

В середине марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал снимать фильмы про СВО, и его идею поддержал генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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