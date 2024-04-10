Фильм "Тимур и его команда" про СВО на территории Донбасса и Белгородской области запущен в работу

Киностудия "Военфильм" планирует снимать картины о специальной военной операции. Такое намерение выразил её основатель и режиссёр Игорь Угольников, который уверен, что прежде, чем приступать к таким ответственным съемкам необходимо пропустить все это через себя.
"Мы, безусловно, будем снимать кино на эту тему. Мне как режиссеру нужно эту тему прочувствовать. Но делать это необходимо", — сказал он.
Поддержку Фонда кино получили два фильма на тему спецоперации: "Миссия "Ганг" и "Тимур и его команда". Последний основан на повести Аркадия Гайдара, но спроецирован на сегодняшние реалии и рассказывает о событиях в Донбассе.
В середине марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал снимать фильмы про СВО, и его идею поддержал генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.