Фильм "Тимур и его команда" про СВО на территории Донбасса и Белгородской области запущен в работу

Киностудия "Военфильм" планирует снимать картины о специальной военной операции. Такое намерение выразил её основатель и режиссёр Игорь Угольников, который уверен, что прежде, чем приступать к таким ответственным съемкам необходимо пропустить все это через себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров is licensed under Creative Commons с указанием автора-распространение на тех же условиях 4.0 Международная