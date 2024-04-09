Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Щербаченко: курс валют до майских праздников будет стабильным
НАТО создает штаб войск в максимальной близости к границам РФ
Меню для гипертоников: 4 необходимых продукта
PLOS ONE: ранние динозавры росли очень быстро
Кэмерон обещал в США передать Украине российские активы
Как избавиться от кротов
Диетолог Журавлёва рассказала, какие полезные продукты можно найти в лесу весной
ВСУ используют болгарское оружие против болгар в Херсонской области
Приготовьте домашний шампунь с использованием пищевой соды для эффективной очистки кожи головы
Елизавета Арзамасова сообщила, что снова станет матерью

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз

0:58
Кино

Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", и фигурист Илья Авербух ждут второго ребёнка. Актриса поделилась соответствующим видеороликом в Instagram*.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз
Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На нём она продемонстрировала округлившийся живот и рассказала радостную новость подписчикам.

"Я думаю, слова тут излишни. Спустя 3 года", — сообщила актриса на видео.

При этом она спросила сына Льва — рад ли он. Мальчик ответил, что да. 

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух познакомились на шоу "Лёд и пламень". Тогда актрисе было 15 лет. Однако встречаться они начали позднее. В 2020-м пара узаконила отношения, а спустя один год у них родился сын Лев. 

Ранее Pravda.Ru писала, что звёздная пара ищет квартиру в Москве, которая станет "точкой притяжения".

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Фигуристка Трусова не сказала, будет ли участвовать в соревнованиях в следующем сезоне
Холдинг "Авилон" назвал два верных способа узнать о недоливе топлива на АЗС
Врачи рассказали, как мяуканье влияет на наше здоровье
Терапевт Липилин: ребёнку можно начинать употреблять кофе только с 12 лет
Лиза Арзамасова снова ждёт ребёнка от фигуриста Ильи Авербуха
Экономист Митрофанов: россияне столкнулись с рекламой от банков, предлагающей заработать на их кредитке
Кинолог Голубев: потребностям собаки лучше всего соответствует корм из магазина
Виктория Боня похвасталась цветами от незнакомца
NatComms: древний человек 25 тыс. лет осваивал Персидское плато
Чем можно заразиться при посещении общественного туалета?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников