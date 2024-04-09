Елизавета Арзамасова сообщила, что снова станет матерью

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями во 2-й раз

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", и фигурист Илья Авербух ждут второго ребёнка. Актриса поделилась соответствующим видеороликом в Instagram*.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На нём она продемонстрировала округлившийся живот и рассказала радостную новость подписчикам.

"Я думаю, слова тут излишни. Спустя 3 года", — сообщила актриса на видео.

При этом она спросила сына Льва — рад ли он. Мальчик ответил, что да.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух познакомились на шоу "Лёд и пламень". Тогда актрисе было 15 лет. Однако встречаться они начали позднее. В 2020-м пара узаконила отношения, а спустя один год у них родился сын Лев.

Ранее Pravda.Ru писала, что звёздная пара ищет квартиру в Москве, которая станет "точкой притяжения".

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