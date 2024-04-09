Звезда "Уральских пельменей" поделился тайнами закулисья популярного телепроекта

Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Максим Ярица поделился тайнами закулисья своего проекта в интервью YouTube-каналу Андрея Пределина.
Шоумен объяснил, что "пельмени" распределяют роли уже в процессе подготовки номеров, а на репетиции оценивают, справится ли исполнитель с доверенным ему образом или нет.
"Мы прикинули, кому какую роль сразу же, и даем ее. Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что участник коллектива не тянет", — рассказал Ярица.
Также над номерами работают не только постоянные авторы шоу, но и приглашенные.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.