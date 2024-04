Звезда "Уральских пельменей" поделился тайнами закулисья популярного телепроекта

Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Максим Ярица поделился тайнами закулисья своего проекта в интервью YouTube-каналу Андрея Пределина.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweetiks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.