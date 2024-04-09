Звезда "Уральских пельменей" поделился тайнами закулисья популярного телепроекта

Максим Ярица рассказал, что роли в "Уральских пельменях" распределяются в ходе написания номеров

Звезда юмористического проекта "Уральские пельмени" Максим Ярица поделился тайнами закулисья своего проекта в интервью YouTube-каналу Андрея Пределина.

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Шоумен объяснил, что "пельмени" распределяют роли уже в процессе подготовки номеров, а на репетиции оценивают, справится ли исполнитель с доверенным ему образом или нет.

"Мы прикинули, кому какую роль сразу же, и даем ее. Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что участник коллектива не тянет", — рассказал Ярица.

Также над номерами работают не только постоянные авторы шоу, но и приглашенные.