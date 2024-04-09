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Валерия Гай Германика призналась, что давно мечтала увидеть Арбенину в роли полицейского

Валерия Гай Германика заявила, что еще семь лет назад решила дать Арбениной роль в своем сериале

1:39
Кино

Валерия Гай Германика объяснила выбор Дианы Арбениной на главную роль во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие". Режиссер отметила, что продумала план проекта семь лет назад и написала новый сценарий, адаптировав роль под певицу.

Валерия Гай Германика заявила, что еще семь лет назад решила дать Арбениной роль в своем сериале
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Болдырев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следаком была женщина и ее сыграла Арбенина. И придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий переписали".

Гай Германику неоднократно хвалили за ее умение привлекать непрофессиональных актеров к съемкам. В первом сезоне это был известный эрудит из игры "Что? Где? Когда"? Андрей Козлов. В этот раз это Диана Арбенина.

В социальных сетях активно обсуждают второй сезон сериала, посвященный теме домашнего насилия. Гай Германика поделилась, что лично пригласила Арбенину на роль следователя, и идея понравилась рокерше. Она согласилась без колебаний, и ей идет образ следователя.

Есть еще ряд героев, которых сыграли непрофессиональные актеры. У Гай Германики всегда под руками есть пара-тройка друзей вне сферы искусств. Она им звонит, если их фактура подходит на роль. Валерия говорит, что у нее есть целый список потенциальных актеров среди друзей, приятелей и знакомых. Кастинг-директор легко помогает ей в поиске, потому что уже набила руку и прекрасно понимает, что ищет режиссер.

Непрофессиональные актеры у Германики снимаются часто. К примеру, Елена Ханга. Свою дочь, Октавию, режиссер тоже сняла в одной из ролей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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