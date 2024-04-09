Валерия Гай Германика призналась, что давно мечтала увидеть Арбенину в роли полицейского

Валерия Гай Германика заявила, что еще семь лет назад решила дать Арбениной роль в своем сериале

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Валерия Гай Германика объяснила выбор Дианы Арбениной на главную роль во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие". Режиссер отметила, что продумала план проекта семь лет назад и написала новый сценарий, адаптировав роль под певицу.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Болдырев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

"Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следаком была женщина и ее сыграла Арбенина. И придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий переписали".

Гай Германику неоднократно хвалили за ее умение привлекать непрофессиональных актеров к съемкам. В первом сезоне это был известный эрудит из игры "Что? Где? Когда"? Андрей Козлов. В этот раз это Диана Арбенина.

В социальных сетях активно обсуждают второй сезон сериала, посвященный теме домашнего насилия. Гай Германика поделилась, что лично пригласила Арбенину на роль следователя, и идея понравилась рокерше. Она согласилась без колебаний, и ей идет образ следователя.

Есть еще ряд героев, которых сыграли непрофессиональные актеры. У Гай Германики всегда под руками есть пара-тройка друзей вне сферы искусств. Она им звонит, если их фактура подходит на роль. Валерия говорит, что у нее есть целый список потенциальных актеров среди друзей, приятелей и знакомых. Кастинг-директор легко помогает ей в поиске, потому что уже набила руку и прекрасно понимает, что ищет режиссер.

Непрофессиональные актеры у Германики снимаются часто. К примеру, Елена Ханга. Свою дочь, Октавию, режиссер тоже сняла в одной из ролей.