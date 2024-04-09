Валерия Гай Германика призналась, что давно мечтала увидеть Арбенину в роли полицейского

Валерия Гай Германика объяснила выбор Дианы Арбениной на главную роль во втором сезоне сериала "Обоюдное согласие". Режиссер отметила, что продумала план проекта семь лет назад и написала новый сценарий, адаптировав роль под певицу.
"Да, я сразу сказала, что хочу, чтобы следаком была женщина и ее сыграла Арбенина. И придумала это вообще семь лет назад. Идея понравилась, и сценарий переписали".
Гай Германику неоднократно хвалили за ее умение привлекать непрофессиональных актеров к съемкам. В первом сезоне это был известный эрудит из игры "Что? Где? Когда"? Андрей Козлов. В этот раз это Диана Арбенина.
В социальных сетях активно обсуждают второй сезон сериала, посвященный теме домашнего насилия. Гай Германика поделилась, что лично пригласила Арбенину на роль следователя, и идея понравилась рокерше. Она согласилась без колебаний, и ей идет образ следователя.
Есть еще ряд героев, которых сыграли непрофессиональные актеры. У Гай Германики всегда под руками есть пара-тройка друзей вне сферы искусств. Она им звонит, если их фактура подходит на роль. Валерия говорит, что у нее есть целый список потенциальных актеров среди друзей, приятелей и знакомых. Кастинг-директор легко помогает ей в поиске, потому что уже набила руку и прекрасно понимает, что ищет режиссер.
Непрофессиональные актеры у Германики снимаются часто. К примеру, Елена Ханга. Свою дочь, Октавию, режиссер тоже сняла в одной из ролей.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.