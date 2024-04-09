Актриса Мария Кожевникова призналась, что будет плохой свекровью

Мария Кожевникова: "Свекровью я буду так себе"

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Актриса Мария Кожевникова призналась, что из неё получится плохая свекровь. Об этом она заявила в беседе с "lady.mail.ru".

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Журналисты задали ей вопрос о том, какой свекровью она будет. Актриса ответила, что "так себе".

"Хотелось бы быть хорошей, но пока муж говорит, что свекровью я буду так себе", — сказала Мария Кожевникова.

Актриса дополнила, что, если её сыновья встретят девушек и будут счастливы с ними, то она станет невесток "носить на руках".

"Но тут, конечно, многое зависит от того, каких женщин встретят мои мальчики. Если буду видеть счастье в их глазах, то невесток стану на руках носить", — заявила актриса.

У Марии Кожевников и её супруга Евгения Васильева есть 3 сына: Иван, Максим и Василий. Старший из них родился в 2014 году.

Ранее Pravda.Ru писала, что актриса призвала своих подписчиков выкинуть микроволновые печи.