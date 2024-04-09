Актриса Мария Кожевникова призналась, что будет плохой свекровью

Актриса Мария Кожевникова призналась, что из неё получится плохая свекровь. Об этом она заявила в беседе с "lady.mail.ru".
Журналисты задали ей вопрос о том, какой свекровью она будет. Актриса ответила, что "так себе".
"Хотелось бы быть хорошей, но пока муж говорит, что свекровью я буду так себе", — сказала Мария Кожевникова.
Актриса дополнила, что, если её сыновья встретят девушек и будут счастливы с ними, то она станет невесток "носить на руках".
"Но тут, конечно, многое зависит от того, каких женщин встретят мои мальчики. Если буду видеть счастье в их глазах, то невесток стану на руках носить", — заявила актриса.
У Марии Кожевников и её супруга Евгения Васильева есть 3 сына: Иван, Максим и Василий. Старший из них родился в 2014 году.
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