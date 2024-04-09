Винченцо Лоруссо рассказал, как в Италии проходил показ фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"

Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Винченцо Лоруссо, один из организаторов показов фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра", рассказал информационному агентству "РИА Новости", что украинцы попробовали сорвать показ картины в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Etienne (Li) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, как отметил Винченцо Лоруссо, у них ничего не вышло. Во многом помогали сотрудники полиции, которые охраняли место проведения мероприятия.

"Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали лозунги, не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовывать. А так как митингующих <...> была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру. Но полиция нас охраняла, дежурила с начала показа и до конца мероприятия", — рассказал Винченцо Лоруссо.

При этом его жена Светлана сообщила, что посмотреть фильм пришли многие жители Италии. По её словам, зал был полностью заполнен.

Светлана также отметила, что большинство зрителей было в возрасте от 35 до 60 лет.

"Зрелое поколение, которое хочет со всем разобраться. Это люди со сформировавшимися политическими взглядами", — сказала она.

Напомним, что показы фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" прошли в эти выходные в Риме и Кальяри.

Эта картина — документальная. В ней показывают историю противостояния Донбасса с Украиной и Западом. Также в проекте объясняют причины начала спецоперации.