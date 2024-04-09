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Винченцо Лоруссо рассказал, как в Италии проходил показ фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"

Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс

1:32
Кино

Винченцо Лоруссо, один из организаторов показов фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра", рассказал информационному агентству "РИА Новости", что украинцы попробовали сорвать показ картины в Италии.

Винченцо Лоруссо сообщил, что украинцы хотели сорвать в Италии показ фильма про Донбасс
Фото: commons.wikimedia.org by Etienne (Li) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, как отметил Винченцо Лоруссо, у них ничего не вышло. Во многом помогали сотрудники полиции, которые охраняли место проведения мероприятия.

"Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали лозунги, не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовывать. А так как митингующих <...> была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру. Но полиция нас охраняла, дежурила с начала показа и до конца мероприятия", — рассказал Винченцо Лоруссо.

При этом его жена Светлана сообщила, что посмотреть фильм пришли многие жители Италии. По её словам, зал был полностью заполнен.

Светлана также отметила, что большинство зрителей было в возрасте от 35 до 60 лет.

"Зрелое поколение, которое хочет со всем разобраться. Это люди со сформировавшимися политическими взглядами", — сказала она.

Напомним, что показы фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" прошли в эти выходные в Риме и Кальяри.

Эта картина — документальная. В ней показывают историю противостояния Донбасса с Украиной и Западом. Также в проекте объясняют причины начала спецоперации.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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