Татьяна Навка заявила, что её дочери нужно стать совершеннолетней, прежде чем начать активно сниматься в кино

Татьяна Навка о дочери: "Надежду в киноиндустрии я пока не вижу"

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что пока не представляет свою дочь Надежду в индустрии кино. Об этом она рассказала изданию "Hello!".

Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Татьяна Навка заявила, что сначала девочка должна получить необходимую "базу".

"Надежду в киноиндустрии я пока не вижу. По крайней мере, лет до 18. Всё же съёмки отнимают очень много полезного времени, когда должна закладываться другая важная база", — сказала жена Дмитрия Пескова.

Фигуристка добавила, что как только Надежда станет совершеннолетней, то сама выберет профессию.

Между тем Татьяна Навка отметила хорошие способности своей дочери.

"Она очень смело себя чувствует перед камерой, у неё бойкий голосок, она быстро запоминает слова и ничуть не стесняется", — заявила фигуристка.

Ранее Надежда дебютировала в кино. Она приняла участие в фильме "Исполняющий обязанности".