Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МЧС полагает, что паводок в России вызван естественными причинами
Цены в РФ после двух лет санкций приближаются к израильским
Врач Павлова: если отказаться от сахара на неделю, то кожа будет выглядеть моложе
Задержан директор красноярской фирмы, изготавливающей протезы для инвалидов
Причины выпадения волос: пять ошибок в использовании кондиционера, которые делают все
Лянка Грыу посоветовала женщинам в браке не забывать про себя и продолжать развиваться
Хирург Кобелевская: из-за использования сосудосуживающих капель может развиться тахикардия
Как использовать полынь в саду
Лишь в редких случаях разговор с самим собой можно расценивать как тревожный сигнал
Татьяна Навка заявила, что её дочери нужно стать совершеннолетней, прежде чем начать активно сниматься в кино

Татьяна Навка о дочери: "Надежду в киноиндустрии я пока не вижу"

0:53
Кино

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что пока не представляет свою дочь Надежду в индустрии кино. Об этом она рассказала изданию "Hello!".

Татьяна Навка о дочери: "Надежду в киноиндустрии я пока не вижу"
Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Татьяна Навка заявила, что сначала девочка должна получить необходимую "базу".

"Надежду в киноиндустрии я пока не вижу. По крайней мере, лет до 18. Всё же съёмки отнимают очень много полезного времени, когда должна закладываться другая важная база", — сказала жена Дмитрия Пескова.

Фигуристка добавила, что как только Надежда станет совершеннолетней, то сама выберет профессию. 

Между тем Татьяна Навка отметила хорошие способности своей дочери. 

"Она очень смело себя чувствует перед камерой, у неё бойкий голосок, она быстро запоминает слова и ничуть не стесняется", — заявила фигуристка.

Ранее Надежда дебютировала в кино. Она приняла участие в фильме "Исполняющий обязанности". 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Затачиванием тупой секатор: вот как это правильно сделать — будет острым, как новый инструмент

При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.

Как заточить секатор
Этот продукт отлично подойдёт для удобрения
Вместо тонны навоза: весной разбрасываю этот продукт из кухни по грядкам — урожаю каждый раз удивляюсь
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной
Как Россия влияет на экономику США: золото "уплывает" из страны — Sohu
Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова TimesRu: расчёт своего будущего соцрейтинга расстроил россиянина Олег Володин
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Сажаем лук-севок правильно: вот что поможет вырастить хороший урожай — важны эти нюансы
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Последние материалы
Телефон с детским порно нашли при эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР
Закрыть тело, смотреть под ноги — советы биолога Абизова по защите от рано проснувшихся в этом году змей
Biomimetic: зерна пыльцы могут стать матрицами для производства костных тканей
Global Times: Китай готов противостоять западному давлению из-за России
Как приготовить безе в домашних условиях
Врач Терентьева: при анемии рекомендуется применение препаратов железа через внутривенное введение
Эксперт Яков Кедми опубликовал мнение об условиях Путина для переговоров с США
Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с убытками
Сергей Шолох рассказал, что общался с Евгением Кунгуровым в день его смерти
Опрос EADaily: почти половина россиян не планируют смотреть Олимпийские игры-2024 в Париже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников