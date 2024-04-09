Актёр Сергей Шолох рассказал о последнем разговоре с Евгением Кунгуровым. Беседа состоялась в день смерти певца

Актёр Сергей Шолох рассказал изданию "Известия", что в последний раз разговаривал с певцом Евгением Кунгуровым в день, когда тот умер.
Он сообщил, что не заметил необычного поведения за собеседником.
"Я говорил с ним в районе 6-и вечера, ничего я не почувствовал, ничего не услышал", — рассказал Сергей Шолох.
Также актёр сообщил, что узнал о смерти Евгения Кунгурова из новостных лент. Он добавил, что не связывался с супругой певца, и, что Евгений Кунгуров был достойным человеком.
"Замечательный он был человек: талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик", — охарактеризовал певца Сергей Шолох.
Напомним, что Евгений Кунгуров скончался накануне — он покончил с собой. Ему было 40 лет. Певец получил известность благодаря участию в проекте "Голос".
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