Актёр Сергей Шолох рассказал о последнем разговоре с Евгением Кунгуровым. Беседа состоялась в день смерти певца

Сергей Шолох рассказал, что общался с Евгением Кунгуровым в день его смерти

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Сергей Шолох рассказал изданию "Известия", что в последний раз разговаривал с певцом Евгением Кунгуровым в день, когда тот умер.

Фото: unsplash.com by Mario Calvo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он сообщил, что не заметил необычного поведения за собеседником.

"Я говорил с ним в районе 6-и вечера, ничего я не почувствовал, ничего не услышал", — рассказал Сергей Шолох.

Также актёр сообщил, что узнал о смерти Евгения Кунгурова из новостных лент. Он добавил, что не связывался с супругой певца, и, что Евгений Кунгуров был достойным человеком.

"Замечательный он был человек: талантливый, красивый, сорокалетний нормальный мужик", — охарактеризовал певца Сергей Шолох.

Напомним, что Евгений Кунгуров скончался накануне — он покончил с собой. Ему было 40 лет. Певец получил известность благодаря участию в проекте "Голос".