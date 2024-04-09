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Приплыл ли: "Летучий корабль" опять лидирует в российском прокате

Лучшей новинкой стал приключенческий фильм с Марком Уолбергом

1:08
Кино

Несмотря на то что критики оставили не только положительные отзывы о фильме Ильи Учителя "Летучий корабль", он продолжает лидировать в российском прокате. За прошедшие выходные сказка собрала 136 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".

Лучшей новинкой стал приключенческий фильм с Марком Уолбергом
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На втором месте после "Летучего корабля" идёт приключенческий фильм с Марком Уолбергом "Артур, ты король", на третьем — российская лента "Золото Умальты" о Дальнем Востоке, на четвёртом — "Онегин" Сарика Андреасяна и на пятом — отечественный хоррор "Домовой".

"Артур, ты король" занял второе место в чарте во многом благодаря трогательному сюжету о собаке и тому, что этот фильм не имеет возрастных ограничений, а значит, на него можно ходить всей семьёй.

По словам президента киносети "Каро" Ольги Зиняковой, "Летучий корабль" ещё какое-то время останется лидером проката и наберёт дополнительные средства от продаж билетов в майские праздники.

Главный конкурент "Летучего корабля", который может в дальнейшем занять первое место, — фантастический фильм "Сто лет тому вперёд". Он выйдет в прокат 18 апреля.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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