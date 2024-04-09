Приплыл ли: "Летучий корабль" опять лидирует в российском прокате

Несмотря на то что критики оставили не только положительные отзывы о фильме Ильи Учителя "Летучий корабль", он продолжает лидировать в российском прокате. За прошедшие выходные сказка собрала 136 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия".
На втором месте после "Летучего корабля" идёт приключенческий фильм с Марком Уолбергом "Артур, ты король", на третьем — российская лента "Золото Умальты" о Дальнем Востоке, на четвёртом — "Онегин" Сарика Андреасяна и на пятом — отечественный хоррор "Домовой".
"Артур, ты король" занял второе место в чарте во многом благодаря трогательному сюжету о собаке и тому, что этот фильм не имеет возрастных ограничений, а значит, на него можно ходить всей семьёй.
По словам президента киносети "Каро" Ольги Зиняковой, "Летучий корабль" ещё какое-то время останется лидером проката и наберёт дополнительные средства от продаж билетов в майские праздники.
Главный конкурент "Летучего корабля", который может в дальнейшем занять первое место, — фантастический фильм "Сто лет тому вперёд". Он выйдет в прокат 18 апреля.
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