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Стало известно, сколько миллионов прибыли принес сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Жора Крыжовников заработал 34 миллиона на сериале "Слово пацана"

0:59
Кино

В 2022 году российский режиссер Жора Крыжовников выпустил свой главный хит — сериал "Слово пацана", который сняли три студии — НТВ, "НМГ студия" и Toomuch Production на 50% принадлежащая Андрею Першину — это настоящее имя Крыжовникова.

Жора Крыжовников заработал 34 миллиона на сериале "Слово пацана"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Владельцем второй равной доли является продюсер Галина Стрижевская. "Слово пацана" стал дебютной работой студии Крыжовникова, и сразу такой успешной.

Никто и не подозревал, что это проект принесет студии такой доход. Только вот после кассовых сборов в 454 млн рублей, чистая прибыль с нашумевшего сериала составила 34 миллиона рублей.

Отлично зарабатывают на свалившейся на них славе и молодые актеры сериала: Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд и другие. Им хорошо платят за рекламу в социальных сетях, приглашают на творческие встречи и интервью.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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