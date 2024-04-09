Стало известно, сколько миллионов прибыли принес сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Жора Крыжовников заработал 34 миллиона на сериале "Слово пацана"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

В 2022 году российский режиссер Жора Крыжовников выпустил свой главный хит — сериал "Слово пацана", который сняли три студии — НТВ, "НМГ студия" и Toomuch Production на 50% принадлежащая Андрею Першину — это настоящее имя Крыжовникова.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Владельцем второй равной доли является продюсер Галина Стрижевская. "Слово пацана" стал дебютной работой студии Крыжовникова, и сразу такой успешной.

Никто и не подозревал, что это проект принесет студии такой доход. Только вот после кассовых сборов в 454 млн рублей, чистая прибыль с нашумевшего сериала составила 34 миллиона рублей.

Отлично зарабатывают на свалившейся на них славе и молодые актеры сериала: Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд и другие. Им хорошо платят за рекламу в социальных сетях, приглашают на творческие встречи и интервью.