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Актёр Иван Стебунов пожаловался на поведение партнёрш по постельным сценам

Иван Стебунов пожаловался на поведение актрис по постельным сценам

1:12
Кино

Актёр Иван Стебунов пожаловался на поведение партнерш по постельным сценам. Свои мысли на этот счёт он высказал в ходе беседы с изданием "7дней.ru". 

Иван Стебунов пожаловался на поведение актрис по постельным сценам
Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иван Стебунов рассказал, что многие актрисы, с которыми он вместе снимался в проектах, соглашались сыграть постельную сцену. Однако затем устраивали истерики.

"Почти с каждой происходит одно и то же — до утверждения они согласны на всё, в том числе на постельные сцены: "Конечно, да что вы, всё будет шикарно, здорово". А в день смены начинается истерика. Это обязательно долгие уговоры, слёзы, уходы в другие комнаты — тратится время, нервы, и это раздражает, конечно", — сказал Иван Стебунов.

При этом актёр выделил коллегу Анну Котову. По его словам, во время съёмок сериала "Кенгур", она реагировала на откровенные сцены спокойно.

"Надо, чтобы оба партнёра относились к такой ситуации [к съёмкам постельных сцен] иронично", — заключил актёр. 

Ранее стало известно, что актриса Никола Кохлан потребовала от создателей сериала "Бриджертоны" версию ленты с меньшим количеством откровенных сцен. Она хотела показать её родственникам.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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